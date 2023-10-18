Asırların tanığı olan tek gazete

Türkiye'nin 3 asırdır yayın hayatını sürdüren tek gazetesi Yeni Asır, 129 yıldır tarihe tanıklık ediyor. En eski olmanın yanı sıra basın hayatının en yenilikçi uygulamalarını da hayata geçiren gazetemiz, geleceğe yön veriyor. Avrupa'ya açılan ilk pencere olarak tarihi özelliği ve güzelliğini koruyan, 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından Asır adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de Yeni Asır adını alan gazetemiz, 129 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Yeni Asır, tam üç asra, 19-20-21. yüzyıllara tanıklık etmiş tek gazete. Böylesine uzun, tarihe geçmiş basın yaşantısını sürdürmek hiç kolay olmamış, büyük dertler, çileler, korku ve panikler yaşanmış.

ÜLKENİN SEMBOLÜ OLDU

Tabii ülkenin sembol gazetelerinden biri ya da birincisi olmak şerefi ve onuru her şeye bedel. Yeni Asır çalışanları bu bayrağı sürekli aşamalardan geçerek gönderde tutmayı başarmış. Ne mutlu. Ebediyete göçenleri saygıyla anarken, yönetiminden en alt birimine dek çorbada tuzu olanları kucaklıyoruz. Ve tabii ki en büyük övgü ve teşekkürler, Yeni Asır'ı her sabah evinin, dükkanının birinci konuğu yaparak Manastır'da dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını alan Yeni Asır, Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle yayın hayatına geçtiği kentte zor günler yaşamaya başladı. Çalışanlar adeta ateşten gömlek giydi. Yunanlar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettiler ve Yeni Asır 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. Yunanlar bununla da yetinmedi, 1924 yılında bir gece yarısı gazeteyi ateşe verdi. Kundaklanan Yeni Asır'ın çalışanları hapis ve ölüm tehlikesini göze alarak portatif bir matbaa makinesi buldular, bastıkları gazeteyi birer müvezzi (gazete dağıtıcısı) fedakarlığıyla koltuklarının altına alıp, Yunan'a yakalanma pahasına elden ele dağıtarak yayın hayatını sürdürdüler.

SELANİK'TEN İZMİR'E GÖÇ

Yunanların YENİ ASIR'ı sattırmamak için artırdığı baskı, artık Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı. Cumhuriyet'in ilan edilmesi de teşvik edici oldu. 1924 yılında Selanik'ten o kente çok benzeyen, Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e göçtüler. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettii. Daha sonra Gazi Bulvarı'ndaki binaya geçildi. Gazetenin nakil aracı sadece bir cipti, başka imkan yoktu. Üçüncü mekan, o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki işhanının zemininde, Alman Kültür Merkezi' yanındaydı. Nihayet Yeni Asır adını taşıyan şimdiki modern binaya geçildi.

İLKLERİN YAYIN ORGANI

Yeni Asır, Şevket Bilgin'in oğlu Dinç Bilgin'in yaratıcı ve cesur kişiliğiyle en parlak devirlerini yaşadı. Yeni Asır, Dinç Bilgin sayesinde ilklerin yayın organı oldu. 1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayan Yeni Asır, 1977'de Avrupa'da bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. Yeni Asır'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşarak Sabah, Takvim, Fotomaç gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yapan gazete, bir ara 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. Yeni Asır, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara geçti. Bab-ı Ali'deki gazeteler dijital yayınlara karşı çıktılar, direndiler ama sonradan Yeni Asır elemanlarını yüksek ücretlere transfer ederek dijital sistemde gazete çıkarmak zorunda kaldılar. Yeni Asır 129 yıldır basın meşalesini gurur ve azimle taşıyor. Şimdi Ege'den Türkiye'ye taşındı, tüm halkımız Yeni Asır'ın örnek yayıncılığını izleme zevkine kavuştu. Nice 129 yıllara...

YENİLİKLERİN TAKİPÇİSİ

Yeni Asır, gazetecilikte ve sosyal hayatta ilklerin irfan yuvasıdır. ASIR adıyla Selanik'te 129 yıl önce yayın yaşantısına başlayan gazete, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip. "En eski" olmasına karşın, Türk basınında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin hemen tümüne de Yeni Asır imza attı. Adına "Yeni" kelimesini eklediği günden itibaren başlığını Latin harfleriyle de yayınladı ve bunu yapan ilk Türk gazetesi oldu, hem de harf devriminden 20 yıl önce... 129 yıllık yayın hayatı boyunca, Türk- Yunan Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşları ile dünya ve Türkiye'deki tüm değişimlere Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, tanınan kanuni süreden 6 ay önce ülkenin yeni alfabe ile basılan ilk gazetesi olma unvanını ele geçirdi.

'Mişli geçmiş'le haber yazma dönemini, kesin ifadeli "di'li geçmiş"i kullanarak Yåni Asır bitirdi. Ulusal basın bu konuda da Yeni Asır'ı izledi. Fransız medya devi Hersant Grubu'nun yetkilileri, bilgisayarla gazetecilik teknolojisini İzmir'e gelerek Yeni Asır'da gördüler. Ekiplerine eğitim verdik, bilgisayarla gazete nasıl yapılır öğrettik. Büyük ulusal gazeteler de mecburen bizi izlemek, bizim gibi gazete çıkarmak zorunda kaldılar, yetenekli elemanlarımızı büyük paralar ödeyerek transfer ettiler.