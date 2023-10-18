Bakan Koca açıkladı: Türkiye, Gazze’ye sağlık hizmeti için harekete geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini, bu kapsamda uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst yöneticileri dahil olmak üzere birçok uluslararası muhatabıyla telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini aktaran Koca, insan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesinin yaptığı görüşmelerde temel nokta olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, görüşmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerde Dünya Sağlık Örgütünün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü (EMRO) Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ile de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye'nin bebek, çocuk, yaşlı ve masum insanların yanında olmaya daima devam edeceğine dikkati çeken Koca, "Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz." değerlendirmesinde bulundu.