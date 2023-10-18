Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Yeni Asır Gazetesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ege İhracatçı Birlikleri kurulduğu günden beri yoğun ilişkiler içerisinde olduğu, etkinliklerinin kamuoyuyla paylaşılmasında çok özverili bir çalışma yürüten Yeni Asır Gazetesi'nin 129. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. Yaşını kutluyor, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine ulaşmak için yeni bir ruhla 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. İhracat yolculuğu yüzyıllara dayanan Egeli ihracatçılar olarak, geçmişten gelen tecrübemizle, geleceğe dönük sorumluluklarımızı birleştirdik ve daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz. Türk ihracatçısının en büyük dış ticaret partneri Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına en hızlı bir şekilde uyum sağlamak için Türkiye'de ilk aksiyon alan kurumlardan birisi konumundayız. Sürdürülebilirlik ile ilgili arka arkaya adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik ile ilgili en büyük adımımız 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact'a üyelik oldu. 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettik. 2021 yılında Türkiye'de ilk sürdürülebilirlik raporunu ilan eden ihracatçı birliği olduk. Sıfır Atık Projesine dahil olan ilk ihracatçı birliğiyiz. Ege İhracatçı Birlikleri 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu geçtiğimiz günlerde yayınladık. 2022 yılında yaptığımız sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar sonucunda enerji tüketimimizi yüzde 3 azalttık.

SIFIR KARBON HEDEFİ

Son dört yıldaki faaliyetlerimizde sıfır karbon hedefine ulaşmak için 6 bin 30 fidanı toprakla buluşturmamız gerekirken, 7 bin 660 fidanı toprakla buluşturarak sıfır karbon hedefine bugünden ulaştık. Enerji sektöründe yenilenebilir enerji ekipmanları sektörünü bir ihracatçı birliği çatısı altında buluşturmak için büyük çaba gösteriyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Uluslararası Rekabekçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projelerine 17 projemizle katıldık. 2 URGE Projemiz hazırlık sürecinde. URGE Projelerimizde iki ana hedefimiz var. Birincisi sürdürülebilirlikle ilgili üye firmalarımızın yetkinliklerini artırmak, ikincisi; firmalarımızın birlikte pazarlama yaparak rekaberlik duygusu içinde işlenmiş ürün ihracatını artırmak. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerimizin yıllık 18,3 milyar dolar olan ihracatlarını daha yukarı taşımak adına 2022 yılında gıda, deri, maden, hazırgiyim sektörlerinde 13 uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu yaptık. 2023 yılında bu sayıyı 14'e çıkaracağız. Türk gıda ürünlerinin Güney Kore, Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında bilinirliğini ve tüketimini artırmak için 2 farklı TURQUALITY Projesi yürütüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Sürdürülebilirlik, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım, Mesleki Eğitim, Dijitalleşme yoğunlaşacağımız ana başlıklar olacak. Türk ihracatçıları olarak en büyük hedefimiz, "Dış Ticaret Fazlası Veren Ülke" olmak. Ege Bölgesi olarak ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 142 seviyelerinde. Amacımız Türkiye genelinde de bu tabloları görebilmek. Türkiye 2026 yılında ihracatını 302,2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Günümüzde 32 milyar dolar bandına gelen Ege Bölgesi ihracatımızın 2026 yılında 40 milyar dolara ulaşması. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu hedefe ulaşmak için Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme, Mesleki Eğtiim öncelikli çalışma alanlarımız olacak. 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca ihracat ve liman kenti olan İzmir'in sorumluluklarının farkındayız.