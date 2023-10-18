Son dakika: Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 masum sivil hayatını kaybetti.

Savunmasız sivilleri hedef alan alçak saldırıya tepkiler çığ gibi yükselirken, Türkiye'de vatandaşlar sokağa dökülüp protestolar gerçekleştirdi. Siyasiler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla olayı sert bir şekilde kınadı.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.

Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.