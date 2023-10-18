Son dakika: İzmir’de deprem | AFAD son depremler

SON DAKİKA...İzmir'de saat 15.55'te, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayındır ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, İzmir'in ilçelerinde ve çevre illerden de hissedildi. Yerden vuran deprem zemin katlarda da hissedilirken İzmir'de pek çok vatandaş depremden sonra kendini dışarı attı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

18-10-2023 15:55:25 38.191 27.663 7 MW 4.2 Bayındır (İzmir) 606727

18-10-2023 13:21:47 38.076 36.484 6.88 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 606726

18-10-2023 12:57:37 39.72 30.688 7 ML 1.4 Odunpazarı (Eskişehir) 606725

18-10-2023 12:54:05 39.939 28.776 7.67 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa) 606724

18-10-2023 12:53:49 38.158 38.452 7 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 606722

18-10-2023 12:47:15 37.75 28.07 7 ML 1.3 Efeler (Aydın) 606723

18-10-2023 12:34:27 38.328 28.488 9.44 ML 1.7 Alaşehir (Manisa) 606720

18-10-2023 12:15:23 37.868 35.409 7 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) 606721

18-10-2023 12:07:08 35.055 26.209 7 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [213.55 km] Datça (Muğla) 606719

18-10-2023 11:49:01 38.027 36.366 7.06 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606718

18-10-2023 11:29:12 37.305 36.826 11.39 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606717

18-10-2023 10:17:15 38.023 37.516 6.87 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 606716

18-10-2023 09:51:30 39.695 28.272 7.15 ML 1.4 Kepsut (Balıkesir) 606715

18-10-2023 09:38:47 38.123 36.603 21.4 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 606714

18-10-2023 09:22:45 37.884 29.284 7 ML 1.4 Çal (Denizli) 606712

18-10-2023 09:13:46 37.775 36.207 7.01 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 606713

18-10-2023 08:47:50 38.307 38.256 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 606711

18-10-2023 08:09:21 37.655 36.365 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 606710

18-10-2023 07:52:25 38.105 36.818 7.08 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606709

18-10-2023 06:54:13 39.808 27.892 16 ML 1.7 Karesi (Balıkesir) 606704.

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