Teknoloji çağında Türkiye ve Yeni Asır

600 yıl boyunca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, 19. ve 20. Yüzyıl'da emperyal güçlerin sinsi planları ve saldırıları yüzünden hızla topraklarını kaybetmeye başlamış, cepheden cepheye koşan ecdadımız, milyonlarca şehit vermiş, ekonomimiz çökmüş ve eğitimli insan gücümüz tamamen yok edilmişti.

ÇÖKÜŞTEN YENİDEN YÜKSELİŞE

İşte bugünlerde dünya, adım adım değişmeye ve hızla teknoloji çağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Büyük sancılarla Anadolu topraklarında yeniden doğan Türkiye'nin toparlanıp yeniden ayağa kalkması ise neredeyse yüz yıl sürdü. Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti, teknoloji çağını ancak son 20 yılda yapılan dev yatırımlarla yakalayabildi. Gelişen Türkiye TEKNOFEST gençliğinin çığır açan icatları ile devler ligine taşındı, bölgede süper güç haline geldi. Bu gelişmelere şahit olan 129 yaşındaki Yeni Asır Gazetesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma döneminde başladığı yayın hayatı boyunca basın tarihimizin hep öncüsü ve Türkiye'ye hep ilk yenilikleri kazandıran gazete olmuştur.

YAYINCILIKTA ÇIĞIR AÇAN İLKLER

Modern matbaayı ülkemize getiren Yeni Asır, ofset baskı ile de çığır açmıştır. Basında bilgisayar çağı Yeni Asır Gazetesi ile başlamış gazetemizde üretilen içerikler şu an internet medyasının da desteği ile çok daha geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmaktadır. Artık haberlerimiz sadece İzmir'de ve Ege Bölgesi illerinde değil dünyanın çeşitli ülkelerinde 1.000.000 Yeni Asır okuyucusuyla buluşuyor. Bu büyük başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bugüne kadar gazetemize hizmet eden basın emektarlarını da saygıyla yad ediyorum.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ MANŞETLERİMİZLE TARİHE KAZIDIK

2016 yılının 3 Ekim gününden beri genel yayın yönetmenliğini yaptığım Yeni Asır Gazetesi'nde ülkemiz ve İzmir için pek çok önemli olaya tanıklık ettik. Depremler ve savaşları manşetlerimize taşıdık. Ülkece yaşadığımız felaketlerin yanı sıra pek çok müjdeyi de manşetlerimizden halka duyurduk. Hasta çocuklar ya da muhtaç kişiler için yapılan yardım kampanyalarına destek vererek mutlu sonlara aracı olduk. 129 yılın son 7 yılında yaptığımız haberlerle ve attığımız manşetlerle tarihte bir iz bıraktığımızı düşünmek ayrıca onur verici... İşte o manşetlerden birkaç örnek...