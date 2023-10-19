Kısmet otel hatıralarıyla tarihe gömüldü

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi, dünyaca ünlü pek çok sanatçı, devlet adamı, kral ve kraliçeleri ağırlayan Kuşadası'ndaki Kısmet Otel, yıllar boyunca muhteşem deniz manzarası ve konforlu konaklama imkanı sunarak misafirlerine ev sahipliği yaptı.

380 BİN LİRALIK BORÇ ÇIKTI

Türk turizminin simge otelleri arasında sayılan Kısmet Otel'le ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, yapılandırma başvurusu yapılan 380 bin liralık su borcunu bahane ederek 2021 yılında icradan satış işlemi başlatmıştı. Ancak son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Hanzade Özbaş Osmanoğlu su borcunu tek kalemde ödeyerek icradan satış işlemini durdurmuştu. Otelin sahibi olan Hanzade Özbaş Osmanoğlu ve diğer hissedarların geçtiğimiz ay satışına onay vermesinin ardından otel, İzmir'in dev kuruluşlarından Avcılar İnşaat tarafından satın alınmıştı.

KOCA BİR DEVİR KAPANDI

Firmanın tarihi Kısmet Otel'in bulunduğu yerde içinde rezidans ve otelin de yer aldığı Türkiye'nin en iyi karma projelerinden birini hayata geçireceği duyuruldu. Tarihi açıdan büyük öneme sahip otelle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otel, alınan yıkım kararının ardından yerle bir oldu. Kısmet Otel'in yıkılması, Türkiye'nin tarihinde önemli bir sayfa da kapanmış oldu. Mirası ve hatıraları ile tanınan bu otel, biriktirdiği hatıralarla tarihe gömüldü.

'BU OTEL BÜYÜK BİR MİRAS'

Otelin icradan satılığa çıkarıldığı dönemde Yeni Asır'a konuşan Hanzade Özbaş Osmanoğlu, "700 milyon liraya yakın bedelle alıcıları olan bir oteli, 380 bin liralık ana borcu nedeniyle ASKİ nasıl ve neden icradan satıya çıkarmıştır? Biz aile olarak bunu anlamış değiliz. Otele 700 milyon liraya alıcı var. 380 bin lira için icradan 97 milyona satacaklardı. Ama borcu ödeyip kapatmış olmamıza rağmen bu işin peşini bırakmayacağız ve kendilerinden hesap soracağız. Yargı önünde onlarla hesaplaşacağız. Burada amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti. Ancak yapılandırması yapılan borcu tek seferde ödemiş olmamız sonucunda eminim hesapları alt üst olmuştur. Bu otel büyük bir miras. Bu otel icradran değil, hakkını ve değerini veren ve bundan sonra da değerini bilecek bir kişiye satılacaktır. Gerçek değerinin altında kimse alamaz" demişti.