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Haberler Gündem TUS/2 sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama...

TUS/2 sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sonuçları açıklandı. 24 Eylül'de iki farklı oturumda gerçekleştirilen 2. dönem sınavının ardından TUS sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. İşte 2023 TUS/2 sonuçları sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

Temel Tıp Bilimleri Testi için adaylara 100 soru için 135 dakika süre verilirken Klinik Tıp Bilimleri Testi için adaylara 100 soru ve 135 dakika süre verilmişti. Gözler sonuçların açıklanacağı 19 Ekim tarihine çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. TUS sonuçları açıklandı.

TUS/2 sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama...

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açıldı.

TUS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlara erişim
sağlayacak.

TUS/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

TUS/2 sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama...

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine; Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan55 ve 100 numaralı soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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