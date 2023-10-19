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Haberler Gündem Ulusal yas (milli yas) nedir? Milli yas tatil mi? Ulusal yas ilan edilince ne olur?

Ulusal yas (milli yas) nedir? Milli yas tatil mi? Ulusal yas ilan edilince ne olur?

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik alçak saldırısının ardından, hayatını kaybedenler için Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edilecek. Peki, ulusal yas nedir, hangi durumlarda ilan edilir? Ulusal yas günlerinde bayrak neden yarıya indirilir? Milli yas ilan edilince neler olur? Milli yas günü tatil mi?

HABER MERKEZİ

İsrail el-Ehli Babtist Hastanesini vurdu. Saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, milli yas hakkında açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki milli yas edilince ne olur? Milli yas nedir?

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Ulusal yas milli yas nedir? Milli yas tatil mi? Ulusal yas ilan edilince ne olur?

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edecek. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, Türkiye'nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi.

ULUSAL YAS GÜNLERİNDE BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

Ulusal yas milli yas nedir? Milli yas tatil mi? Ulusal yas ilan edilince ne olur?

Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükümet, Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir.

Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.

Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak, durum ne olursa olsun asla yarıya indirilmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'deki bayrak ise sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yarıya çekilecek bayrak öncelikle tam yüksekliğine yükseltilmeli, daha sonra ise direğin yarısına indirilmelidir.

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