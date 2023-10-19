Yakaladığı dev orkinosları ikramlık yaptı

Sportif balık avcılığı yarışmalarında Denizli'yi temsil eden iş adamı Alptuğ Önal, İzmir Çeşme açıklarında toplam 350 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli 2 dev orkinos tuttu. Yakaladığı balıkları çevresiyle paylaşan Önal, geleneksel hale getirdiği etkinlikte yüzlerce davetliye orkinos ikram etti Önallar Gıda Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere iş dünyasından çok sayıda isim ve davetli katıldı. Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal ile Yönetim Kurulu Üyesi Alptuğ Önal, davetlileri karşıladı, usta eller tarafından mangalda hazırlanan orkinos misafirlere ikram edildi.

ÇOK YORUCU VE MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ

Önal, dev orkinos balığını oltayla nasıl yakaladıklarını ve püf noktalarını da şu sözlerle anlattı: "Orkinosları İzmir Çeşme açıklarında yakalıyoruz. Avlanmaya başlamadan önce bulunduğumuz noktada sardalya ile yemleme yapıyoruz. Sonrada oltaya takılan orkinoslarla mücadelemiz başlıyor. Gerçekten çok yorucu ve meşakkatli bir süreç. Neredeyse her bir balığı tekneye almak asgari 2 saatlik bir zaman alıyor. Tekneye diğer arkadaşlarımızın yardımıyla çıkarabiliyoruz. Bu sene tuttuğumuz balık sayısı 40'a yakın bunlardan 5'i hariç hepsini geri saldık"