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Haberler Gündem ESHOT Kart bakiye yükleme ve sorgulama nasıl yapılır? İzmirim Kart bakiye sorgulama ekranı...

ESHOT Kart bakiye yükleme ve sorgulama nasıl yapılır? İzmirim Kart bakiye sorgulama ekranı...

İzmirliler'in şehir içi ulaşımda bakiye yükleyerek kullandıkları toplu taşıma araçlarında geçerli olan ulaşım kartı ESHOT İzmirim kart dolumu nasıl gerçekleştirilir? İzmirim Kart (kent kart) bakiye sorgulama: Eshot üzerinden kullanım sorgulama nasıl yapılır? İşte İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılan İzmirim Kart hakkında merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Ulaşım, bütün vatandaşların hayatında oldukça fazla öneme sahiptir. Şehir içi ulaşımda kullanılan kart sistemleri ise ulaşımı vatandaşlar için çok daha kolay bir hale getirmektedir.

İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA

İzmirim kart, İzmir ilinde şehir içi ulaşımda içine bakiye yüklenerek kullanılan bir karttır. Bu kartlar öğrenci ve tam kullanım olarak ayrılan kartlardır. Önceden KentKart olarak kullanılan ulaşım kartı, İzmirim kart olarak değiştirilmişti. Peki İzmirim kart dolum nasıl yapılıyor? İzmirim kart bakiye yükleme işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

ESHOT Kart bakiye yükleme ve sorgulama nasıl yapılır? İzmirim kart bakiye sorgulama ekranı...

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME, İZMİRİM KART DOLUM NASIL YAPILIYOR?

İzmirim kart bakiye yükleme, İzmirim kart dolum nasıl yapılıyor? diye merak ediyorsanız aradığınız tüm detayları sizler için derledik. İşlemleri adım adım takip ettiğinizde sorunsuz bir şekilde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle İzmirim kart bakiye sorgulama, işlemi için izmirimkart.com.tr adresinden resmi web sitesine giriniz.

İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Site açıldığında karşınıza pek çok seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler şöyle:

İlk kart başvurusu

Kart başvuru durumu

Öğrenci kartı aktifleştirme

Dolum bayileri

Bakiye sorgulama

İzmirimkart TL yükleme

Tükenmez kart işlemleri

Bu seçenekler arasında yapmak istediğiniz işlem için üzerine tıklayarak, İzmirim kart dolum ya da İzmirim kart bakiye sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

ESHOT Kart bakiye yükleme ve sorgulama nasıl yapılır? İzmirim kart bakiye sorgulama ekranı...

ESHOT BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ESHOT bakiye sorgulama işlemi, İzmirli vatandaşların şehir içi ulaşımını sağlayan otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay gibi araçlarda kullandıkları İzmirim Kart (eski adıyla Kent Kart), ESHOT bakiye sorgulama sistemi ile yönetilmektedir.

İzmirim Kart'a şehir genelinde hemen hemen her yerden bakiye yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kart, öğrenci ve tam kullanım olmak üzere iki farklı kategoride kullanılan bir karttır. ESHOT bakiye sorgulama işlemi, internet üzerinden kolayca birkaç adımda yapılabilmektedir. İşte detaylar...

ESHOT bakiye sorgulama ve yükleme işlemi ise İzmirim kart işlemleri ile aynı şekilde yapılmaktadır. Adım adım şu şekilde:

İzmirimkart platformuna erişim sağlamanız gerekmektedir.

Online İşlemler bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.

Cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girerek Online İşlemler sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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