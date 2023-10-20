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Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz tarihlerde açıklanan evlilik kredisi araştırılmaya başlandı. Evlenme aşamasında olan ve maddi durumuna destek arayan vatandaşlara verilecek olan evlilik kredisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Evlenme kredisi başvurusu için şartlar neler? 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nedir, başvurular başladı mı?

HABER MERKEZİ

Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek faizsiz evlilik kredisinin detayları netleşti. Peki, faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek? İşte detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar netleşiyor: Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

FON GİBİ ÇALIŞACAK

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek.

Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak. İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

ÖNCE DEPREM BÖLGESİ

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. İlk etapta, 150 bin lira kredi verilecek. Bu miktar her yıl artacak.

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor.

ŞARTLARI NELER?

Verilecek kredi desteğinin faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz, 5 yılda geri ödenmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.

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