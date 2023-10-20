Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek faizsiz evlilik kredisinin detayları netleşti. Peki, faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek? İşte detaylar...
EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM
Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar netleşiyor: Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.