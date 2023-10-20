Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?

Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek.

Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak. İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

ÖNCE DEPREM BÖLGESİ

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. İlk etapta, 150 bin lira kredi verilecek. Bu miktar her yıl artacak.