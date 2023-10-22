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Bergama Müzesi uzun yıllar kapalı kalacak

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bergama (Pergamon) Müzesi'nin güney kanadı, geniş kapsamlı bir restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak. Prusya Kültür Varlıkları Mirası Vakfı tarafından yapılan açıklamada, müzenin kuzey kanadında 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından şimdi sıra güney kanadında çalışmalara başlamaya geldiği ve bu nedenle güney kanadının 14 yıl boyunca kapalı kalacağı ifade edildi.

AA
Bergama Müzesi uzun yıllar kapalı kalacak

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bergama (Pergamon) Müzesi'nin güney kanadındaki geniş çaplı restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Prusya Kültür Varlıkları Mirası Vakfından yapılan açıklamada, müzenin kuzey kanadında 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bu kez güney kanadında başlayacağı ve güney kanadının 14 yıl boyunca kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, müzede temel onarımların planlandığı gibi devamı için bu adımın gerekli olduğu ve müzenin kuzey kanadında daha önceden başlayan çalışmaların 2027 yılında bitirilip tekrar açılmasının planlandığı kaydedildi.

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