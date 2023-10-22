İki çocuk annesi cinayete kurban gitmiş

Bursa'nın İznik ilçesinde, iki çocuk annesi Nevrigül Alan (22) kaybolmasından 47 gün sonra Gemlik'te ağaçta asılı olarak bulundu. atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya çıkan yakınları Alan'ın canına kıymadığını, öldürüldüğünü öğrendi. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Nevrigül Alan'dan uzun zamandır haber alınamıyordu. Zeytinliğe gelen bir çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi. Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cesedin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti. Müge Anlı'da takip edilen olayda yeni gelişmeler oldu. Müge Anlı, "Nevrigül'ün bulunan cesedinde tişörtü ters giydirilmiş, ayağındaki pantolonu ise oldukça bol. Bunlar oldukça ilginç. Soruşturma cinayet yönünde ilerliyor" diye konuştu.