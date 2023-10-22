  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türkiye, Gazze için harekete geçti! Yardım taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

Türkiye, Gazze için harekete geçti! Yardım taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

Son dakika haberi... Katil İsrail, Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor. Dün Refah Sınır Kapısı'nın açılması ile yardım malzemesi taşıyan TIR'lar Gazze'ye geçiş yaptı. Türkiye'den de 20 kişilik uzman ekip, Gazze'ye yardım amacıyla, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek olan Cumhurbaşkanlığı uçağına bindi.

AA
Türkiye, Gazze için harekete geçti! Yardım taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket edecek.

Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıkacak.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gazze'ye yardım gönderileceğini açıklamıştı.

İşte o paylaşım;

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA