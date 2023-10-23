KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı. Öğrencilerin başvurular sırasında verdiği bilgiler Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek; burs ve krediye hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

KYK burs sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Geçen yıl Kasım ayının sonlarına doğru açıklanmıştı.

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.