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Haberler Gündem KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde başvuruları sona eren Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, üniversiteli öğrencilere verilen burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar oldu?

HABER MERKEZİ

Öğrenciler KYK burs sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 19 Ekim'de sona erdi. Gözler burs sonuçlarında. Peki, KYK burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı. Öğrencilerin başvurular sırasında verdiği bilgiler Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek; burs ve krediye hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

KYK burs sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Geçen yıl Kasım ayının sonlarına doğru açıklanmıştı.

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?

2023 Ocak ayında yapılan zamla 1250 TL'ye yükselen burs ücretlerinin 2024 Ocak ayında yeniden zam gelmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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