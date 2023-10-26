ABD’den katliam hamlesi: Felluce kasabı bölgede

Katliamcı, işgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi saldırılara en büyük desteği veren ABD'den yeni bir hamle geldi. İsrail ordusunun meskun mahal eğitimi olmadığı için bölgeye giremediğini günler öncesinden açıklayan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, "Felluce kasabı lakaplı, binlerce sivili katleden Korgeneral James Glynn, İsrailli ordusunun kurmay aklı olmak için bölgeye geldi. Körfez Savaşı ve Irak'ta üst düzey görevler alan Glynn sivil katliamların başında gelen kişidir" dedi.

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan

'AKLINA İHTİYAÇLARI VAR'

Her ne kadar Gazze'ye karadan girme hesapları yapılsa da İsrail'in net bir yol haritasına sahip olmadığı ve ciddi askeri kayıplarla karşılaşabileceği belirten Çalışkan şunları söyledi: "İsrail ordusunun bugüne kadar kara savaşına girmemesinin en büyük nedenlerinden biri meskun mahal tecrübesi ve kabileyetinin kısıtlı olması. Felluce kasabı da ABD yönetimi de bu yüzden İsrail ordusunun kurmay aklını yönetmek için bölgeye geldi. İsrail ordusunun planlama ve kara savaşı müdahelesi sonrası İsrail ordusunun 10 bine yakın kayıp verebileceği hesaplanıyor.

Felluce Kasabı olarak bilinenJames Glynn

O yüzden Glynn'ın kurmay aklına ihtiyaçları var. İsrail'de bulunan Amerikalı komutanlar aktif olarak operasyonlara katılmayacaklar, çünkü karargahta bu işin planlaması ve koordinesinde aktif rol alacaklar. Amerikalı komutanların hepsinin ortak yanı DEAŞ ile mücadele geçmişlerinin olması. Glynn'ın bir önceki görevi, ABD Özel Kuvvetlerinin uluslararası terörle mücadele birimi olan Ortak Özel Harekat Komutanlığı komutan yardımcılığıydı."

NETANYAHU'NUN SIRRI İSRAİL BAYRAĞINDA GİZLİ

Çatışmalardan Hamas'ın güçlü çıkması durumunda tüm Avrupa'nın bundan etkileneceğini belirten Çalışkan, "Bu savaşa İsrail, Filistin savaşı olarak görülemez. Hamas'a karşı 'mutlak galibiyeti' amaçladıklarının altını çizen Netanyahu'nun sözlerini analiz etmek zor bir şey değil. İsrail bayrağında hedefini açık açık anlatmıştır. Bayrakta bulunan iki çizgi Nil ve Fırat - Dicle nehrini işaret ediyor. Filistin'den sonraki hedefini kısmen açıklıyor ve deklare ediyor. Burada asıl önemli olan İslam ülkelerinin Filistin'in arkasında durması gerektiği" dedi.