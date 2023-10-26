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Atilla Taş 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

HABER MERKEZİ
Atilla Taş 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yeniden yargılanan şarkıcı Atilla Taş, 2 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada hakkındaki karar bozulan ve dosyası ayrılan sanık Atilla Taş'ın yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Taş katılmazken, sanık avukatı hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Atilla Taş'ın 'kamu görevlisine hakaret' ve 'askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından 2 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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