MSB duyurdu! Türkiye’den Gazze’ye 9 uçakla 213 ton yardım

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında, gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır" denildi.

MSB kaynakları ise, Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına yönelik soruya, "Sn. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanan durması için çabalarımız devam etmektedir.

Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkân ve kabiliyetlerimiz devrededir" yanıtını verdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Öncelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamanın büyük gurur, heyecan ve mutluluğunu yaşadığımız bugünlerde; bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Millî Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda;

- Ankara'da Millet Kütüphanesi ve CEPA AVM'de 24-29 Ekim, MKE İmâlat-ı Harbiye Müzesinde ise 27-29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerimizle birlikte çekilmiş fotoğraflarının ve kahraman Mehmetçiğin 100 yıllık bir zaman diliminde fedakârca icra ettiği görevlerden kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi,

- İzmir'de 25 Ekim, Antalya'da 29 Ekim'de Türk Yıldızları; 24-29 Ekim tarihleri arasında Trabzon, Erzurum, Adana, Samsun, Sivas, Elazığ, Ankara ve İstanbul'da SOLOTÜRK gösteri ve selamlama uçuşları,

- Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 23-25 Ekim tarihleri arasında Bakü/Azerbaycan'da Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı,

- Hırvatistan'da 23-26 Ekim, Kosova'da 27-30 Ekim tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığınca etkinlikler,

- Antalya'da 25-31 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan, Slovenya, Arnavutluk ve Romanya'nın da katıldığı Bölgesel Oryantiring Müsabakası,

- Samsun'da 23-27 Ekim tarihleri arasında Romanya'ya ait "REGINA MARIA" askerî gemisi tarafından liman ziyareti,

- 81 ilde Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Faaliyeti başta olmak üzere Asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmiş ve edilmektedir.

- 29 Ekim'de Ankara'da yapılacak ve Mehteran Birliğimizin marşlar seslendireceği yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atfen 1.923 personel ile katılım sağlayacak,

- Yine 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda;

100. yılda 100 gemi ile geçit töreni icra edilecektir. Başta TCG ANADOLU olmak üzere, Donanmamızdan 100 geminin katılacağı geçit törenine Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile birlikte 20 muharip uçağımız da eşlik edecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız selamlanacaktır. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecektir. Faaliyet, Donanma tarihimizdeki en büyük geçit töreni olacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI / SURİYE

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;

- Son bir haftada 33 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- Böylelikle etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.715'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39.058'e ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik dün akşam (25 Ekim) hava harekâtı icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Diğer taraftan Suriye'de harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 26'sı son bir haftada olmak üzere 1.298 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 7'si FETÖ terör örgütü mensubudur. 3.339 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10.413'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 389'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 555 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 179.677 olmuştur. Ayrıca;

- Geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 193 bin adet uyuşturucu hap, 9 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.

- 01 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 4 bin 900 kilogram uyuşturucu, 194 bin 550 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 34 adet silah ele geçirilmiştir.

FETÖ İLE MÜCADELE

Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam eden FETÖ ile mücadelemiz karalılıkla sürmektedir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.

Sayın Bakanımız; 19 Ekim'de İran Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında bir telefon görüşmesi yapmış; 24 Ekim'de kardeş Azerbaycan'a, 25 Ekim'de ise Sırbistan'a resmî ziyaretlerde bulunmuştur.

Azerbaycan ziyaretinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı" ve "Haydar ALİYEV'in 100'üncü Doğum Yılı" münasebetiyle düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nı takip eden Sayın Bakanımız, her iki ziyarette Cumhurbaşkanları ve Savunma Bakanları başta olmak üzere kapsamlı, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirmiştir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

- 2-20 Ekim tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme-2023,

- 6-25 Ekim tarihleri arasında Indus Shield,

- 9-20 Ekim tarihleri arasında Deniz Güvenliği,

- 13-22 Ekim tarihleri arasında BREEZE-2023 tatbikatları icra edilmiştir.

Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı" ve "Haydar ALİYEV'in 100'üncü Doğum Yılı" münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlanmıştır. Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan-10 Mayıs'ta ülkemizde gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da başarıyla icra edilmiştir.

- 13-27 Ekim tarihleri arasında;

Ocean Sky-2023,

Steadfast Noon,

- 16-27 Ekim tarihleri arasında Çok Uluslu Mayın Harbi,

- 23 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında da Dynamic Marıner/MARE APERTO II tatbikatları icra edilmektedir.

- KKTC'de 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına kara, deniz ve hava unsurlarımız ile katılım sağlanmaktadır.

- 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında ise Katar'da Yırtıcı Şahin-5 tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır.

Yine,

- NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından 20 ve 25 Ekim tarihlerinde Romanya hava sahasında görev icra edilmiş,

- NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında da Romanya'da icra edilen "Yüksek Değerlikli Hava Unsurunun Korunması" faaliyetine bugün (26 Ekim) katılım sağlanmaktadır.

- Diğer yandan, NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında, 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO Neptune Strike faaliyetine iştirak edilecektir.

- İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait "ITS MARGOTTINI" tarafından 22-24 Ekim tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti icra edilmiştir. Ayrıca;

- 21-22 Ekim tarihlerinde, Mersin'de icra edilen Avrupa Olimpik Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan ve Türkiye Triatlon Kademe Şampiyonaları sonrası 2023 yılı Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Triatlon Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir.

Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır.

Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhâl sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları;

- Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda,

- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.