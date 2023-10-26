Ölüm kapanı!

DÜNYANIN gözleri önünde yaşanan vahşeti 'duyarlı' dünya ülkeleri hala seyrediyor. Artık morglara sığmayan ve çadırlarda tutulan cenazeler, evlatlarının cenazesine sarılan anne babalar yürekleri parçalarken, kimilerinin işine gelen çatışmalar aralıksız sürüyor. Acı öyle büyük ki, çatışma bölgesinden gelen bir görüntüde evladı bomba seslerinden korkan bir baba, seslerin havai fişek olduğunu söylese de korku dolu gözlerle bakan küçük çocuk seslerin bomba olduğunu biliyor ve babasına sığınıyor. Ama çok sayıda kardeşi kısacık yaşamına çoktan veda etti bile...

CAN KAYBI 6 BİN 546 OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şu ana kadar 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİR GECEDE 305 ÇOCUK KATLEDİLDİ

Saldırılarda şimdiye kadar, 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın olmak üzere 6 bin 546 sivil hayatını kaybetti, 17 bin 439 kişi ise yaralandı. Gazze'de vahşetin boyutu o kadar büyük ki sadece önceki gece 305 çocuk katledildi.

TOPLU CENAZE TÖRENLERİ YAPILIYOR

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri sokaklarda yapıldı. Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybedenlerin naaşları, kefenlere konularak sokak aralarında toplu cenaze törenleriyle kaldırıldı.

DSÖ: SAĞLIK HİZMETLERİNE 171 SALDIRI YAPILDI

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişi hayatını kaybetti ve 387 kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti. Bu saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü. Raporda, sağlık hizmetlerinin ve sivillerin korunmasına yönelik çağrı da yapıldı.

NETANYAHU: BU AVRUPA'NIN VE AMERİKA'NIN SAVAŞIDIR!

İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, "Bu, Avrupa'nın savaşıdır. Bu Amerika'nın savaşıdır" dedi.

AB LİDERLERİ İSRAİL-FİLİSTİN GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

AVRUPA Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasındaki son durum ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için çatışmalara "insani ara" verilmesi başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. İKİ gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi Brüksel'deki AB Konseyi binasında yapılacak.

TATAR, 'SOYKIRIM' DEDİ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak 'soykırım' ifadesi kullanarak, "Geçmişte Kıbrıs'ta bizler de benzer durumlar yaşadık ancak bizim en büyük şansımızın ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a müdahale edebilmesi oldu" dedi.

YAHUDİ FRANSIZ YAZAR COHEN'DEN GAZZE İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

YAHUDİ Fransız yazar Jacob Cohen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yayımladığı videoda, "siyonist işgale" karşı Gazze'deki direnişe destek çağrısı yaptı. Cohen, Youtube kanalından yayımladığı videoda, "siyonist düşmanın", kalan Filistin topraklarında da doğrudan kontrol sağlamak için harekete geçtiğini ve Filistin direnişini baltalamak istediğini belirtti. Cohen, "Gazze mücadelesi, siyonizm ve emperyalizm dışında barış ve huzur içinde yaşamak isteyen tüm Arap vatandaşlarının mücadelesidir" dedi. Yazarın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.