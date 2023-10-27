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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı Türkiye'den güçlü bir tepki yükseliyor. İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Filistin Mitingi'ne hazırlık sürüyor. Bu mitinge, Cumhur İttifakı liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yanı sıra yabancı devlet başkanlarının da davet edildiği belirtiliyor. Ayrıca, miting hazırlıkları sırasında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında geçen diyaloga dair bazı ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşıldı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

Türkiye, Başkan Erdoğan öncülüğünde Filistin'deki katliamın durdurulması için diplomatik girişimlerini sürdürürken, AK Parti de zulme dur demek ve dünyaya Filistin'in haklı davasını duyurmak için milyonları bir araya getirecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Devlet başkanlarının da katılması bekleniyor.

DEVLET BAŞKANLARI DA DAVET EDİLDİ

Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti. Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da kadro katılacak.

MİLYONLAR İSTANBUL'DA TEK YÜREK

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

SİZİN KONUŞMANIZ UYGUN OLACAKTIR

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ana gündemini İsrail ve Gazze olayları oluşturmuştu. Başkan Erdoğan Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı. Erdoğan, toplantıda Bahçeli'nin Cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde kendisinin konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söyledi.

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