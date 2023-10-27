Dilan ve Engin Polat’a ait adreslere polis baskını!

Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 adres için arama kararı verildi. Polis ekiplerince adreslerde arama yapılıyor. Dilan ve Engin Polat'a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerde arama yapılıyor. Ataşehir'de bulunan Engin Polat ve Dilan Polat'a ait olan bir iş yerinde de aramalar devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın avukatı Vahit Kaya, Polat ailesinin iş yerlerine düzenlenen polis baskınları hakkında açıklamada bulundu.

'EVRAKLARI ALACAKLAR'

Avukat Vahit Kaya, "Basın yasağı var biliyorsunuz, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok. Sadece mali şube bazı evrakları almaya geldi. Biz avukatlar olarak onlara yardımcı oluyoruz. Kaç şirkette arama yapıldığıyla gerçekten bilgim yok. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Başka bir şeye el konulmadı" dedi.