“Netanyahu’nun hedefi 8 ülkeden parça almak”

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan tüm dünyanın görmezden geldiği üç maymunu oynadığı Filistin katliamında yaşanan son gelişmeleri Yeni Asır okurları için anlattı. Çalışkan, "İsrail 15 yılda aralıksız sürdürdüğü katliamlardan daha fazlasını son Gazze bombardımanında 21 günde gerçekleştirdi. Son 15 yılda 5 bin 766 Filistinliyi katleden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 6 bin 546 kişiyi öldürdü. Geçmişte 1 yılda öldürdüğü kadar Filistinliyi şimdi 1 günde öldürüyor. Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı, 'Yeşaya kehaneti' dedi. Bayraklarında olan iki çizgi gibi 8 ülkeden parça almak ve hedef Nil ve Fırat birleştirmek. Gazze ve Filistin topraklarını işgal etmesinin, İsrail siyonizminin gizli ajandasinin sadece ilk basamağı olduğunu hepimizin anlaması gerekmektedir" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan siyonizmin gizli ajandasını ifşa edici açıklamasının şaşırtıcı olmadığını belirten Çalışkan, Netanyahu'nun, "Yeşaya kehaneti" gerçekleştirmek için yola çıktığının altını çizdi.

"YEŞAYA KEHANETİ'Nİ GÖRECEKLER"

Filistin'de yürütülen soykırım saldırılarının arkasında yer alan Netanyahu'nun yine haddini aşarak bölgeye ölüm kustuğunu belirten Çalışkan, "Gazze'ye tam olarak kara harekatı düzenlemeyi göze alamayan fakat savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin bomba yağdıran Netanyahu, kanlı saldırılarına Yahudilik inancını kaynak göstererek tuhaf sözler sarf etmeye devam ediyor. Netanyahu, basın toplantısında Yahudi inancındaki "Yeşaya" kitabında yer alan kehaneti göreceklerini ağzından kaçırdı. Tevrat'ı işaret ettiği konuşmasında Netanyahu, 'Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin" dedi.

SİYONİZMİN KANLI HAYALİ

YAHUDİ geleneğin kutsal kitapları arasında yer alan Tanah'taki ilgili bölümde, Yehuda Krallığı'nın yıkılacağı kehanetinde bulunurken, daha sonra Tanrı'nın ihtişamı altında İsrail ulusuna ait yeni bir krallık kurulacağı kehanetinde yer alıyor" diyen Çalışkan, "Kehanette geçen topraklar bugün 8 ülkenin topraklarını kapsamaktadır. Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Türkiye, İran, Suudi Arabistan vaat edilmiş topraklar içinde yer alıyor. Bu ülkelerde iç karışıklıkların olması ve birbirlerine düşman hale getirilmeleri İsrail organizasyonudur" dedi.