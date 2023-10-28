Başkan Erdoğan’dan Büyük Filistin Mitingi’nde tarihi mesajlar: Gazze için kıyamdayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara karşı AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Büyük Filistin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Ersin Tatar, saygıdeğer genel başkanlar, değerli kardeşlerim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için, şahsım ve milletim adına teşkkür ediyorum.

Bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Devletlerimizin kurulmasında ve yaşamasında emeği geçenleri minnetle yad ediyorum.

GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ

Kardeşlerim, sizin bugün burada öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Bugün Gazze için yüreklerimizin yangını cümle aleme haykıracağız. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız gibi, Gazze için de dün olduğu gibi bugün de kıyamdayız. Maalesef, ülkemin siyasileri içerisinde, Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas'ta teröristmiş. Hamas nedir, bundan bi haber olan bedbahtlar var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu an iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah.

Pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta bizimle alakası olmayan bir yer olarak görüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için Adana neyse Gazze de oydu. Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde muhakkak gidin. Orada Balıkesirli'nin olduğu gibi, Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz.

Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği kara günlerden, o aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Şu muhteşem toplantıda, bir daha asla yeni Gazze'ler ortaya çıkmaması azmiyle ayrılmalıyız.

İSRAİL SEN BİR İŞGALCİSİN

İsrail sen buralara nasıl girdin. Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Bu yüzden konuşamıyorlar. Sana ziyarete geliyorlar, ziyarete gelerek adeta senden af diliyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok.

Dün Ukrayna Rusya savaşında katledilenler için timsah gözyaşı dökenler, bugün Gazze'de ölen çocuklar için sesleri çıkmıyor. Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Eğer böyle bir gayret içerisindeysiniz biliniz ki bu millet ölmedi. Aynı kararlıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neysek biliniz ki Ortadoğu'da da oyuz.

Terörle mücadele bahanesiyle, on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı öldürenler, bize topraklarımızı koruma imkanı vermediler.

Kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Mileltimize fedai can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye her an hazırız. Tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır.

GAZZE'DE YAŞANAN KATLİAM BATI'NIN ESERİDİR!

"Bunlar" dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD'siyle, Batı'dan bahsediyorum. Gazze'de yaşanan katliam, topyekun Batı'nın eseridir. Çocuk katillerine verdikleri desteği, insan hakları gibi şeylerle örtemeye çalışmaları komedidir. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi, Batı'nın bu sinsi taktiği deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımızda çıkarılan ciğeri 5 para etmez teröristlerin gerisinde kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. FETÖ'nün, PKK'nın gerisinde İsrail de var. Benim milletim bunları gayet iyi bilmeli. Biz ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz.

İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Savaş suçlusu olarak bunu dünyaya tanıtacağız. Ama Batı'lı liderler burada ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı, ne kadar kadın ölmesi lazım, ne kadar çocuk ölmesi lazım ki siz ateşkes çağrısı yapın. Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, katliam yürütülmektedir.

Bu gece Gazze'nin halini gördünüz değil mi? Anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Ey dünya bütün bu gerçekleri görüyorsunuz. BM Genel Sekrtreti haykırıyor, ama duymuyorsunuz. Kör oldunuz, sağır oldunuz. Ben Davos'ta demiştim, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Bunlar öldürmeyi iyi biliyor. Kardeşlerim, şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de, daha önce Karabağ'da Bosna'da, Arakan'da bu zulümleri gördük. Vahşetin doğrudan ya da dolaylı failidir bunlar. Bu meseleyi insani zeminin dışına çıkarmaya çalışanlara bir çift sözümüz var. Gazze'de öldürülen masum çocukların, kadınların erkeklerin vebaline girmeyin. Bu savaş suçlarına ortak olmayın.