Cumhuriyet Bayramı’nda gurur geçişi! 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda!

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştiriyor.

Boğaz'ın iki yakasındaki sahil kesimlerinde toplanan çok sayıda vatandaş, bu anları heyecan ve ilgiyle takip etti..

TCG ANADOLU GEÇİŞ YAPTI

TCG Anadolu'nun mevkilenmesinin ardından gemilerin İstanbul Boğazı'nın güney girişine intikal etti ve tören 17.00'de başladı.

Denizdeki resmigeçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personel katıldı.TCG Anadolu'nun ardından ikinci geminin Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul oldu.

Resmigeçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar da görev aldı. Tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçiş törenini takip etti.