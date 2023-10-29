Cumhuriyetle yaşıtlar

Balıkesir'e bağlı Ali Çetinkaya Mahallesi'nde, oğulları Rami ve Sami Varol ile birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Hanife Varol, "Ziyaretime gelen herkesten Allah razı olsun" dedi. Ziyaretine gelenlere teşekkür eden oğul Rami Varol da, "Bugün annemi ziyarete geldiler. 100 yaşını doldurdu. Nice yıllar diliyorum. Sağlıklı olsun, huzur dolu olsun. Devletimiz payidar olsun" dedi.

Bir başka ziyaret de Manisa'nın Kula ilçesinde yapıldı. Cumhuriyet'le aynı yaşta olan Hüseyin Erim, ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçti. Kayseri'de ise Mükremin Çağman 13 yaşındayken gördüğü Atatürk'ü ve askerlik anılarını unutamıyor. Mükremin Çağman, Atatürk'ü gördüğü zamanları şöyle anlattı: "Atatürk'ü 1936'larda gördüm. O zaman 13 yaşındaydım. Bir gün yine ablamın yanına geldiğimde Atatürk Kayseri Tren İstasyonu'na gelmişti. Çok uzun boylu değil, normal bir insandı."

20'DEN FAZLA TORUNU VAR

Kayserili Mükremir Çağman, "Buradan önce 5 yıl torunum ile Mersin'de kaldım. Ailem ölmüştü o zaman. 4 çocuğumdan 1'i öldü, 3'ü yaşıyor. Eşim 58-59 yaşlarında öldü. 20'den fazla torunum var. Askerden geldikten sonra Devlet Demiryolları'nda makasçı olarak çalıştım. Ondan sonra tekrar askeriyede çalıştım. Askere gitmeden önce Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası'nda çalışıyordum. Askere gittiğimde dikimevinde açık yer bulup 10 sene orada çalıştım" dedi.

BAYRAĞI GÖRÜNCE SEVİNİYOR

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 100 yaşındaki Havva Kırış, 100. yılın mutluluk ve gururunu yaşıyor. 1 Nisan 1923'te dünyaya gelen asırlık çınar, 9 çocuk, 21 torun sahibi. Torunlarımın çocuklarıyla beraber 50 torunu olan Kırış, Cumhuriyet'le yaşıt olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bundan dolayı seviniyorum. Türk bayrağını görünce seviniyorum" diye konuştu.