Tüm dünya Gazze için ayakta!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları tüm dünyanın gözü önünde 22 gündür sürüyor. Bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de bulunan çocuk, kadın ve yaşlı demeden tüm sivillerin olduğu binaları yerle bir ediyor.

ABD'Lİ YAHUDİLERDEN TEPKİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını belirtti. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi. Tüm dünyada Filistin için desteklerse artarak devam ediyor. İsrail Gazze'yi bombalarken ABD'li Yahudiler New York'taki tren garını işgal ederek "ateşkes" çağrısı yaptı.

ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek "acil ateşkes" çağrısında bulundu. "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplanan gruplar, New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'in ana yolcu salonunu işgal etti. Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı, bir yandan ilahi söylerken, "Filistin özgür olmalı", "Ateşkes, hemen şimdi", "Hemen ateşkes talebiyle Grand Central'i ele geçir", "Tarihin doğru tarafında bizimle olun" yazan dövizler taşıdı. Yahudilere ait JVP ve IfNotNow (Eğer Şimdi Değilse) isimli sivil toplum örgütlerinin sosyal medya platformlarında, protesto ile eş zamanlı olarak, "Halihazırda 7 bin Filistinli öldü ve bir milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrailli liderler açıkça soykırım söylemini kullanmaya devam ediyor" şeklinde duyurular yapıldı. Yahudi örgüt üyeleri, Gazze için "acil ateşkes" talebiyle düzenledikleri protesto eyleminde "Adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz", "Hemen ateşkes" şeklinde slogan attı.

LONDRA'DA YÜZBİNLER BULUŞTU

İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan yüzbinlerce kişi "Savaşı Durdur" dedi. "Gazze'de ateşkes" slogan atan binlerce Londralı, İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Paris polisinin yasağına rağmen Chatelet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları attı.

TÜRK KIZILAY: GAZZE'DEKİ PERSONELİMİZLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ

TÜRK Kızılay'ı, Gazze'de hiçbir iletişim kanalının çalışmaması nedeniyle yerel personelle iletişim kuramadıklarını açıkladı. Türk Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'deki yerel personelimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir" denildi.

GIDA İÇİN ACİL UYARI

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'de gıda yardımlarının durma noktasına geldiğini duyurdu. McCain, yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza, bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim imkanına acilen ihtiyacımız var. Her dakika önemli" dedi

ALTUN'DAN, İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir" ifadelerini kullandı.

BM GENEL KURULU'NUN 'ATEŞKES ÇAĞRISI' KABUL EDİLDİ

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA) 'acil durum özel oturumunda' 'acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes' çağrısında bulunan karar, 120 oyla kabul edildi. Ürdün tarafından önerilen ve 45'ten fazla 'Üye Devlet' tarafından desteklenen "Düşmanlıkların durdurulmasına yol açacak acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunan karar kabul edildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 120 ülke karara lehte oy verirken aralarında Avusturya, İsrail, Macaristan, Hırvatistan, Çekya ve ABD olan 14 ülke kararın aleyhinde oy kullandı. 45 ülke de oylamada çekimser kaldı. BMGK Acil Durum Özel Oturumu'nun 31 Ekim'de yeniden toplanacağı kaydedildi.

MUSK'TAN 'GAZZE' İÇİN İNTERNET KARARI

ELON Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı. Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurdu. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.