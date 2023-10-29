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Uzaydan Türkiye’ye Cumhuriyet hediyesi

HABER MERKEZİ
Uzaydan Türkiye’ye Cumhuriyet hediyesi
Rus kozmonot Oleg Artemyev, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezine (GUHEM) hediye etti. Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etti. Görevi kapsamında Türk bayrağını da uzaya götürüp getiren Artemyev, kısa süre önce Uzay Kaşifleri Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen "Planetary Congress"e (Gezegen Kongresi) katılmıştı. Artemyev, burada Türkiye'ye duyduğu sempatiyi dile getirerek, uzaya götürdüğü iki bayraktan birini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a vermişti. Artemyev, ikinci bayrağı da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla GUHEM'e hediye etti.
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