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Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB 2023-2024 sömestr ve ara tatil tarihleri...

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 2023-2024 eğitim öğretim yılının ara tatilini merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2023 2024 sömestr (yarıyıl tatili) ve ara tatil takvimi...

HABER MERKEZİ

Ara tatil ne zaman başlayacak sorusu, milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 11 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için ders zili yeniden çaldı. Okullarda eğitim öğretim sürerken gözler kasım ara tatili tarihine çevrildi. MEB takvimine göre yarıyıl tatili bu yıl 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Kasım ayı ara tatili ise 9 gün sürecek. Peki, ilk ara tatile kaç gün kaldı? İşte, ayrıntılar...

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB 2023-2024 sömestr ve ara tatil tarihleri...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB 2023-2024 sömestr ve ara tatil tarihleri...

SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB 2023-2024 sömestr ve ara tatil tarihleri...

İLKOKULLARDA YAZILI SINAV KALKTI MI?

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. 2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4'üncü sınıflarda yapılıyordu.. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 'üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4'üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerinde gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. Bu Sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü 'ABİDE' sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.

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