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Haberler Gündem YDS/2 sonuçları açıklandı: YDS 2023 sonuç sorgulama ekranı...

YDS/2 sonuçları açıklandı: YDS 2023 sonuç sorgulama ekranı...

22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/2'nin sonuçları erişime açıldı. İşte YDS 2 sonucu ÖSYM sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

YDS 2 sınavı 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden yapılan sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltildi. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak sonuç ekranında sınavda elde ettikleri puanı, doğru ve yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. DS/2 sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucu sorgulama ekranı...

YDS/2 sonuçları açıklandı: YDS 2023 sonuç sorgulama ekranı...

YDS 2 SINAV SONUCU AÇIKLANDI

ÖSYM, YDS 2 sınavıyla ilgili yaptığı duyuruda 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/2) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların erişime açıldığını belirtti.

YDS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANINDA

Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YDS 2 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

YDS/2 sonuçları açıklandı: YDS 2023 sonuç sorgulama ekranı...

YDS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Ekim 2023 tarihinde saat 09.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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