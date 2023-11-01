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28 ilde teröristlerin sığınakları imha edildi

HABER MERKEZİ
28 ilde teröristlerin sığınakları imha edildi
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanlar Operasyonu kapsamında, terörle mücadeleye yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, 12 mayın/el yapımı patlayıcı, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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