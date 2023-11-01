28 ilde teröristlerin sığınakları imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanlar Operasyonu kapsamında, terörle mücadeleye yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, 12 mayın/el yapımı patlayıcı, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.