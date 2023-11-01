Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi adımları devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, "Türk Devri" teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklar ve güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

3 Kasım Cuma günü düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan, toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.