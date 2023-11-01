Metina sorumlusuna MİT’ten ‘nokta’ atışı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Hüseyin Piran" kod adlı Cahit Aktay'ı, 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askeri konvoyun güzergahına mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planlamasının ardından öncelikli etkisiz hale getirilecek teröristler listesine ekledi. Uzun süren istihbari çalışmalar sonucu terörist Aktay'ın yeri tespit edildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığındaki teröristlerle silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Aktay, MİT'in düzenlediği "nokta" operasyonla beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 2 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ

ZEYTİN Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.