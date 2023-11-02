Abdurrahim Albayrak bir vatandaşı kurtardı

Galatasaray'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi. Eski Galatasaray yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak önceki gece saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün demir korkuluklarına çıkan bir vatandaşı gördü. Albayrak ve köprüde bulunan bir kişi vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Vatandaşı ikna etmeye çalışan diğer kişinin 'Köprü burada, halledemezsen yine gelirsin' demesi dikkat çekti. Abdurrahim Albayrak ise, "Yanıma alacağım seni gel, şeref sözü" diyerek vatandaşı ikna etti. Bunun üzerine vatandaş, Abdurrahim Albayrak'a sarıldı.