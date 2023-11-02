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Başkan Erdoğan Kazakistan'da

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan Kazakistan’da

Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-TUR" Astana Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Başkan Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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