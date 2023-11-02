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Başkan Erdoğan'dan Astana'da peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Başkan Erdoğan daha sonra, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

AA
Başkan Erdoğan’dan Astana’da peş peşe kritik temaslar

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

ORBAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

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