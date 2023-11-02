Okullarda müfredat değişikliği ne zaman yapılacak?

Müfredat değişikliğine ilişkin son bilgi ve gelişmeler Öğretmen ve öğrencilerin yakın takibinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Müfredat değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Peki Okullarda hangi kademelerde müfredat değişikliği yapılacak, ders sayısı azalacak mı?

Okullarda müfredat değişikliği için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yoğun ve fazla ders konuları nedeniyle konuları yetiştiremediğini açıklamış ve müfredat değişikliğine gidileceğini belirtmişti. Peki, okullarda müfredat değişecek mi, ders sayısı azalacak mı?

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız." diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

"MÜFREDAT AĞIR, HAFİFLETECEĞİZ"

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız.

Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.