Savaşın kaybedeni hep çocuklar!

İsrail Filistin'in Gazze şehrindeki çocukların üzerine her gün tonlarca bomba atıp minik yavruları katlederken Yunanistan da Ege Denizi'ndeki göçmen çocuklara zulmediyor. Yunan güvenlik güçleri, botlarla kendi topraklarına ulaşmaya çalışan göçmenleri durdurup ölüme terk ediyor. En son Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan kuvvetlerince içlerinde bebeklerin de bulunduğu bot, yedek benzini alındıktan sonra geri itilirken, göçmenler Türk Sahil Güvenlik Güçleri'nce kurtarıldı. Kurtarma görüntülerine çocukların yaşadığı çile ve dram da yansıdı. Bu arada kurtarılan 28 kişiden biri, kucağına aldığı 1 yaşındaki oğlunu öperek sakinleştirmeye çalıştı. Minik yavrulara Türk Sahil Güvenlik Güçleri sahip çıktı.

SOĞUK VE AÇLIKLA BAŞ BAŞA

Dalgalarla mücadele ederken ıslanan, soğuktan üşüyen düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra battaniye dağıtıldı, su ve kek ikram edildi. Bu sırada bazı çocukların ağladığı görüldü. Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü'nden temin edilen hijyen paketi, battaniye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, pijama ve günlük protein ihtiyacını karşılayacak kumanya verildi.

REFAH SINIR KAPISI YARALILAR İÇİN AÇILDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana vurduğu Gazze Şeridi'nde mahsur kalan yabancı ülke vatandaşları ve saldırılarda yaralananlar için Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı açıldı. Onlarca yabancı pasaport sahibi, Gazze Şeridi'nden ayrılarak Mısır'a geçti. Mısır'a ait ambulanslar da bölgeden ayrılmalarına izin verilen hasta ve yaralıları taşımak için Gazze tarafına giriş yaptı. Sınır kapısının açılmasına ilişkin anlaşma, Mısır, İsrail ve Hamas arasında ABD ile koordineli olarak Katar'ın arabuluculuğuyla sağlandı. Sınır kapısının ne kadar açık kalacağı ise bilinmiyor.

ENGELLİ ADAMA BİLE ACIMADILAR

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde baskınlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, İsrail güçlerinin Cenin'de sabaha karşı düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Tulkerim kentinde de Mecdi Avad adlı 65 yaşındaki engelli bir Filistinlinin, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL AYNI KAMPI İKİNCİ KEZ VURDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı önceki gün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

'ABD VE İSRAİL, GAZZE İÇİN 3 SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİYOR'

İsrail ve ABD'nin abluka altındaki Gazze'nin geleceği için üç seçeneği değerlendirdiği iddia edildi. Bloomberg haber sitesinden Peter Martin ve Jennifer Jacobs'ın haberine göre söz konusu seçenekler şöyle sıralandı: "Bir seçenek, ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'dan birliklerin desteğiyle, bölge ülkelerinden Gazze'ye geçici gözetim sağlanması. İdeal olarak; bu, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinin temsilini de içerecek. İkinci seçenek, Sina Yarımadası'nda ve çevresinde faaliyet gösteren ve Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasının şartlarını yerine getiren Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlemciler grubu üzerine modellenmiş bir barış gücü. Üçüncü seçenek ise Gazze Şeridi'ni Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında geçici yönetimi olabilir."