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Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Erdoğan, toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmelerine başladı. Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.

AA
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’da

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu.

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