Rota: Türkiye Yüzyılı

Bugün AK Partinin iktidara gelişinin 21. yıl dönümü. "Erdemliler Hareketi" olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde siyaset sahnesine çıkan AK Parti, girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. 21 yıldır katıldığı her seçimi zaferle sonuçlandıran AK Parti'nin şimdiki hedefi ise 2024 yerel seçimlerini de zaferle taçlandırarak seçim kazanma rekorunu devam ettirmek. 21 yıllık iktidarın yol haritasını milletle birlikte çizen Başkan Erdoğan, güçlü müreffeh ve itibarlı Türkiye'yi yerli, milli eser ve hizmetlerle donattı.

İLK ZAFER 2002'DE

Rotasını Türkiye Yüzyılı'na çeviren AK Parti, bu süreçte savunma sanayinden ulaştırmaya, yerli otomobilden havalimanlarına, duble yollardan barajlara, üniversitelerden şehir hastanelerine kadar sayısız kazanımları milletin hizmetine sundu. Hedefi Türkiye 'Yüzyılı olan AK Parti'nin başarısının en büyük sırrı halkın tam desteğini alması olarak nitelendirildi. AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne 8 kez genel seçime girdi. 3 Kasım 2002 seçimleriyle siyasette yeni bir devrin kapılarını aralayan AK Parti, 2004 yerel seçimlerinde de Türkiye'yi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırdı. AK Parti, 2004'te yapılan yerel seçimlerde, yüzde 41,67'lik oyla birinci oldu ve belediyeler bazındaki sonuçlara göre, 1750 belediye başkanlığı kazandı. AK Parti, 15 büyükşehir belediyesinden 11'ini de kazanarak, Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı il belediyeler hariç tüm Türkiye'de başarı elde etti.

HEDEF 2024 SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerine giden süreçte AK Parti ve MHP ittifak çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği heyetler görüşmelere başladı. İttifakta uyulacak ilke kurallar belirlendi. Türkiye'de şu an bin 392 belediyenin 810'u AK Partili yönetim tarafından, 231 belediye ise MHP'nin yönetiminde olmak üzere bin 41 belediye Cumhur İttifakı ile yönetiliyor. Cumhur İttifakı başarısını artırmak istiyor. Bunun için doğru aday komisyon tarafından belirlenecek ve nihai kararı liderler verecek. Aday belirlemede proje ve sosyal belediyecilik ön planda olacak. Adaylarda aranan en önemli özellik liyakat ve güvenilirlik olarak belirlendi.

'TÜRK DEVRİ' BULUŞMASININ ANA GÜNDEMİ GAZZE

BAŞKAN Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Türk Devri ana teması ile toplanacak zirvede ana gündem Gazze'deki katliam, Türk devletleri arasındaki ekonomiden siyasete kadar tüm alanlardaki entegrasyon konuları ele alınacak.

HEYETLER 3 KEZ BİR ARAYA GELDİ

2019 seçimlerinde iki parti sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmıştı. 27 ilde AK Parti, 3 ilde ise MHP aday göstermişti. Bu sefer 81 ilin tamamında beldelere kadar, büyükşehirler, iller, büyükşehirlerin merkez ilçeleri, illerin ilçeleri olmak üzere Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında doğru aday belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

AK Parti MHP heyetleri üçlü toplantı yaptı.