‘Yer altı tünellerinin sırrı çözülemedi’

İşgalci İsrail terör örgütü, sivil katliamlara devam ediyor. Gazze'ye ölüm yağıyor. Gazze'de ölen 8 bin 796 sivilden 3 bin 648 çocuk. Katil İsrail'in örgüt mensupları Gazze sokaklarında Kassam Tugayları ile çatışıyor. Sınır hattından son durumu Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan Yeni Asır okurları için anlattı.

500 KM'Yİ AŞIYOR

Tüm dünyanın merak ettiği Gazze'deki tünellerle ilgili detayları açıklayan Çalışkan, "Haftalardır İsrail ablukası altında bombaların hedefi olan Gazze'nin dünya ile bağlantısı bir kez daha kesildi. İsrail kuvvetlerinin, uydu ve drone teknolojisi ile yer üstünde Filistinlilerin her hareketini kontrol etmesi ile sağladığı istihbarat üstünlüğünü ortadan kaldırmak için Hamas, yıllarca yer altında 500 kilometreyi aşan tüneller ve yaşam alanları inşa etti. Tünellerin binlerce çıkış yeri bulunduğu ve bunların çoğunun sadece içeriden açılabildiği ifade ediliyor. Bir çok tünelin binaların bodrum katlarına çıktığı, bina içlerinde imal edilen roket ve patlayıcıların tüneller vasıtası ile taşındığı görülüyor" dedi.

YOL BULMAK İMKANSIZ

"İsrail istihbaratının El Kassam tugayının saldırı yapılacağını bilmesine rağmen zamanı, büyüklüğü ve yeri konusunda bilgi edinememesi, hazırlıkların bu tüneller vasıtası ile yer altından yürütülmesinden kaynaklanıyor" diyen Çalışkan sözlerine şöyle devam etti:

"Tünellerin labirent gibi olduğu, tünellerin bölge bölge ayrıldığı ve her bölgede tünelleri bilen rehberler olduğu ifade ediliyor. Bu rehberler olmadan tünellerde yol bulmanın imkansız olduğu söyleniyor. Hamaslı direnişçiler pek çok bölgede tünelleri tuzakladı. İsrail tarafında bulunan tünel girişlerinin tüneller ağına bağlanmasını engellemek için bağlantıları havaya uçuruldu. İsrail ordusu, Gazze'ye tank birliklerini sokmak istediği bölgelerdeki tünel girişlerini havaya uçurarak Hamas'ın baskın yapmasını engellemeye çalışıyor" diye konuştu. İsrail'in en bilinen özel kuvvetinin Şayeret Matkal olduğunu belirten Erhan Çalışkan, "Bu birlik İsrail savunma kuvvetleri komutanlığı istihbarat birimine bağlıdır. Bizdeki karşılığı Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığıdır. İsrail 2020 yılında Hava kuvvetleri komutanlığına bağlı 7. Birim adlı yeni bir özel kuvvet birimi daha kurdu. Şu anda da Şayeret Matkal ve 7. Birliğin askerleri, ABD özel kuvvetleri eğitmenliğinde yeraltında ve tünellerde operasyon için çalışmalar yapıyor. İsrail ordusu, tünellerde iletişimin kesilmemesi için özel geliştirilmiş çok güçlü telsizleri ABD 'en teslim aldı. Personelin tünellerde yerini gösterecek GPS sistemlerinin de olduğu biliniyor" diye konuştu.

İHA'LAR İŞBAŞINDA

"İsrail'in tünellerde keşif yapabilmek için özel kuvvetler personelini böcek ihalarla donattığı biliniyor" diyen Çalışkan, "Birliklerin robot köpekler ve insansız kara araçlarıyla eğitim yaptığı duyuldu. İsrail tünellerin bağlantısını kesmek için patlayıcı kullanmakta. Çünkü bu durumda tünellerin çökme tehlikesi oluşuyor. Bu nedenle sünger bombası denilen patlayıcı içermeyen fünyesi çekildiğinde iki kimyasalın birleşmesi ile ortaya çıkan köpük gibi genleşen ve sertleşen bir bombayı da kullanmaya başladı" dedi.

"ABD ordusunun Vietnam'ı yenemediğini unutmayın"

"AZLARIN nice çokları yendiği tarihimizde mevcuttur" diyen Strateji Uzmanı Çalışkan, "ABD'yi ve Batı hükümetlerini arkasına alan İsrail'in tüm teknolojik üstünlüğüne, para desteğine ve kural tanımayan barbarlığına rağmen davasına inanmış insanların galip geldiği pek çok örnek vardır" dedi.

BİRLİK OLUNMALI

ÇALIŞKAN şöyle konuştu: "İngilizlerin, Fransızların desteklediği güçlü Yunan Ordusunu Kurtuluş Savaşı'nda tüm yokluğa rağmen yendik. Afganistan halkı ülkelerini işgal eden Rusları ve ABD'yi topraklarından kovdu. ABD ordusu Vietnam'da yenildi. Filistinlilerin kendini savunacağına ve İsrail'e kök söktüreceğine eminim, ancak 10 milyon nüfusu olmayan İsrail ve onu destekleyen bir avuç batılı hükümete karşı 2 milyarlık İslam dünyasının dik durabileceği konusunda emin değilim. Bu savaşın asıl sonucunu İslam dünyasının birliği belirleyecek. İslam ülkeleri Gazze konusunda bir araya gelemezlerse Orta Doğu'da önümüzdeki 10 yıl içinde en az 6 devletin daha bölüneceğini hep birlikte göreceğiz.