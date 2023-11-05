Türkiye Yeni Asır’ın haberini konuştu

VAR Hakemi Hakan Ceylan'a kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Leyla Ceylan'ın futbol dünyasında bomba etkisi yaratan iddialarıyla ilgili haberimizi Türkiye konuştu.

Yeni Asır'ın ses getiren haberi sosyal medyada gündeme otururken, ulusal gazete ve kanallar ile internet haber manşete taşıdı.

Haberlerinde Yeni Asır Gazetesi'ni kaynak gösteren yayın kuruluşları, "Olaylar, iddialar, itiraflar ve şok bir istifa; Hakem dünyası karıştı", "İhanet-çete sahtekarlık VAR", "Skandal iddialar" başlıklarıyla haberimizi servis etti. Ulusal televizyon kanallarındaki spor programlarında da Yeni Asır'dan övgüyle söz edilirken, iddialar tartışıldı