  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türkiye Yeni Asır'ın haberini konuştu

Türkiye Yeni Asır'ın haberini konuştu

Yeni Asır’ın gündeme bomba gibi düşen haberi sosyal medyadan sonra ulusal gazete ve televizyonlarda geniş yankı buldu

FATİH ŞENDİL
Türkiye Yeni Asır’ın haberini konuştu

VAR Hakemi Hakan Ceylan'a kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Leyla Ceylan'ın futbol dünyasında bomba etkisi yaratan iddialarıyla ilgili haberimizi Türkiye konuştu.

Yeni Asır'ın ses getiren haberi sosyal medyada gündeme otururken, ulusal gazete ve kanallar ile internet haber manşete taşıdı.

Haberlerinde Yeni Asır Gazetesi'ni kaynak gösteren yayın kuruluşları, "Olaylar, iddialar, itiraflar ve şok bir istifa; Hakem dünyası karıştı", "İhanet-çete sahtekarlık VAR", "Skandal iddialar" başlıklarıyla haberimizi servis etti. Ulusal televizyon kanallarındaki spor programlarında da Yeni Asır'dan övgüyle söz edilirken, iddialar tartışıldı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA