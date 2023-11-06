Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü: İsrail’in sivilleri hedef alması önlenmeli

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Antony Blinken dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu turundaki Antony Blinken'la bir araya geldi. İki bakanın görüşmesi 2.5 saatten uzun sürdü.

Fidan - Blinken görüşmesinin ana gündem maddesi İsrail - Filistin hattındaki çatışmalar ve İsrail'in sivillere olan saldırıları oldu.

FİDAN ACİL ATEŞKES İSTEDİ

İki bakan görüşme sonra ortak basın açıklaması düzenlemedi. Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

Görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı" dedi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de sivil hedeflerin bombalanmasının, alt yapının tahrip edilmesin kabul edilemez olduğuna da dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO'nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

BLİNKEN GELECEK GÜNLERİ İŞARET ETTİ

Blinken, G7 içi Tokyo'ya gitmeden önce havalimanında açıklama yaptı. Blinken'ın açıklamarından satır başları:

Çalışmalarımız devam ediyor. Derin endişeleri biliyoruz, her gün çalışıyoruz. Gazze'deki korkunç bedeli görüyoruz. Masum Filistinlilerin kayıplarını azaltmak için atılabilecek adımları konuşuyoruz. Büyük miktarda yardımın sivillere ulaşması için gerekli adımların atıldığını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarıdır.

Her dakika bu konuda çalışıyoruz. Özellikle insani yardımların artırılması ve oluşturulması konusunda çalışıyoruz. En önemli konu rehineler, insani ara rehineler açısından da fayda sağlayacaktır.

REHİNELERİN DURUMU

Batı Şeria'daki aşırı şiddeti takip ediyoruz. İsrail tarafıyla bu konuları görüştük. Rehine konusunda detay veremem ama buna odaklandığımızı söyleyebiliriz. Diğer ülkeler de bu duruma katkı sağlayabilir.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Başkan Erdoğan'ın katılım programını imzalayıp İsveç'in üyeliğini meclise göndermiş olması çok önemli bir şey. İsveç'in NATO'ya katılacağını düşünüyorum. Türkiye de bu fikirde.