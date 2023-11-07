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AK Parti MKYK toplanıyor

Son dakika haberi...AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Seçim ile ilgili MYK’ya yetki devri yapılacak.

HABER MERKEZİ
AK Parti MKYK toplanıyor

AK Parti 7 Ekim'de yaptığı kongrede yerel seçimin startını vermişti. Ama bugün fiili olarak harekete geçecek. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bugün MKYK'da bir sunum yapacak.

Taslak takvime göre de Kasım'ın ilk haftasında 81 ilde aday başvuruları alınacak. AK Parti'den belediye başkanı olmak isteyen isimler, il başkanlıklarının ve AK Parti Genel Merkezi'nin yolunu tutacak.

Aday belirlemenin ilk aşaması temayül yoklaması olacak. AK Parti tüm teşkilatına elektronik ortamda 81 ilde kimi aday görmek istersiniz diye soracak. En doğru adayın bulunması sağlanacak.

Büyükşehirlerdeki nihai kararsa Başkan Erdoğan'ın başkanlık yaptığı bir komisyon tarafından verilecek. Ardından aday tanıtımına geçilecek. 24 Kasım-31 Ocak tarihlerinde adaylar açıklanmaya başlanacak.

Ama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde süreç biraz daha hızlı ilerleyecek. En geç Aralık ayı içerisinde bu adaylar belirlenecek.

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