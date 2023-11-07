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Alman Komutan Tel Aviv'de soykırıma kan verdi!

İsrail'i ziyaret eden Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'in kan bağışında bulunduğu bildirildi. Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Gerhartz, "Burada olmak, ülkeniz ve halkınızla dayanışma göstermek, ihtiyaç halinde kan bağışında bulunmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

AA
Alman Komutan Tel Aviv’de soykırıma kan verdi!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya hesabından, Gerhartz'in İsrail'deki bir hastanede kan bağışında bulunduğunu gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Söz konusu paylaşımda, Gerhartz''in Tel Aviv yakınındaki bir hastanede kan bağışında bulunduğu ifade edildi.

Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi de Gerhartz'in kan bağışında bulunmasına ilişkin görüntü paylaştı.

Gerhartz, hastanenin basın birimine yaptığı açıklamada, son yıllarda İsrail Hava Kuvvetleri ile birlikte çok şey yaptıklarını belirtti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Gerhartz, "Burada olmak, ülkeniz ve halkınızla dayanışma göstermek, ihtiyaç halinde kan bağışında bulunmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

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