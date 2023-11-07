CHP İzmir’de kaos

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılan kurultayda devrilip yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destekli Manisa Milletvekili Özgür Özel'in seçilmesiyle İzmir'deki tüm hesaplar da alt üst oldu. Kurultay sürecinde Özel ve İmamoğlu'nun değişim hareketine karşı çıkıp Kılıçdaroğlu'na açık destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere çok sayıda belediye başkanının 5.5 ay sonra yapılacak seçimlerde yeniden adaylık şansının neredeyse kalmadığı belirtiliyor.

Tunç Soyer için üyesi bulunduğu mason locaları ile Özel'le birlikte eğitim gördüğü Bornova Anadolu Lisesi mezunlarının oluşturduğu lobinin devreye girmesi beklense de Soyer'in çok keskin bir şekilde Özel ve İmamoğlu'nun karşısında durmasının bedelini koltuğa veda ederek ödemesi yüksek ihtimal.

SÜRPRİZ İSİM BUĞRA GÖKÇE

BU nedenle CHP'de hem İzmir hem de Genel Merkez'de Soyer'in yerine kimin aday gösterileceği konusu kulislerin başlıca gündem maddesi haline geldi. İzmir'den yıllarca milletvekilliği yapan, Özel ve İmamoğlu ile birlikte değişim hareketinin çekirdek kadrosunu oluşturan Selin Sayek Böke, şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Kulislerde ismi geçen en sürpriz isim ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaparken Soyer'le ters düşen ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yardımcısı olarak transfer olan Buğra Gökçe'den başkası değil...

ÖZEL, VİZE VERİR Mİ?

İZMİR Narlıdere'de satın aldığı lüks ikiz villalarla birçok habere konu olan Gökçe, İstanbul'da kısa sürede İmamoğlu'nun sağ kolu olmayı başardı. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Ankara Çankaya Belediyesi'nden transfer olduğu İzmir'i ve sorunlarını çok iyi bilen Gökçe'nin İmamoğlu tarafından Soyer'in yerine aday gösterileceği belirtiliyor.

BUNA Özgür Özel'in onay verip vermeyeceği konusunda farklı yorumlar yapılırken Gökçe'nin kavgalı ayrıldığı Soyer'in yerine en önemli potansiyel adaylardan biri olarak öne çıkması kulisleri hareketlendirdi. Gökçe'nin ismi, Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıkladığı 2019 seçimleri öncesinde de Büyükşehir adaylığı için bazı çevrelerce gündeme getirilmişti ancak genel merkezden vize alamamıştı. Gökçe, tartışmalı Buca Metrosu ihalesinin ardından Soyer tarafından belediyede neredeyse istenmeyen adam ilan edilmiş ve bunun üzerine yaptığı girişimlerle İstanbul'a transfer olmayı başarmıştı.

BAKAN VE TUGAY ÇOK İSTİYOR

ÖTE yandan, 2019 yerel seçimlerinde de Büyükşehir adaylığını çok isteyen ancak bunu Tunç Soyer'e kaptıran Murat Bakan'ın bu defa Özgür Özel'in değişim sürecine verdiği destekle partide elde ettiği gücü Büyükşehir adaylığı için sonuna kadar kullanması bekleniyor. Bu arada Karşıyaka'da başarısız icraatlarıyla eleştirilen ancak kurultayı kazanan Özel'e ilk destek verenlerden biri olarak öne çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da Büyükşehir adaylığı istediği ifade ediliyor. Ayrıca Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de Büyükşehir'i istediği ancak şansının düşük olduğu yorumları yapılıyor.

İLÇELERDE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

CHP, İzmir'in 22 ilçe belediyesinde iktidarda. Seçimde ilçe belediyelerde de büyük bir değişim bekleniyor, özellikle kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin yeniden aday gösterilmesinin artık çok zor olduğu belirtiliyor.

YENİDEN ADAYLIK ŞANSLARI YÜKSEK OLANLAR:

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İNCE: Özgür Özel'in çok yakın ekip arkadaşı olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın girişimiyle yeniden aday gösterilmişti. Kurultay sürecinde tavrını net bir şekilde Özel'den yana koydu. Bu nedenle şansı yüksek.

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL: Tunç Soyer ve ekibiyle pek yıldızı barışmadı. Özellikle Soyer'in eşi Neptün Soyer ile de arasının iyi olmadığı belirtiliyor. Kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekledi. Sengel'in gönlünden Büyükşehir adaylığı da geçiyor ancak Büyükşehir olmazsa Selçuk'tan yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI HALİL ARDA: Özgür Özel'in girişimiyle aday yapılmıştı. İlçe Örgütü'yle aralarında yıllardır süren anlaşmazlıklara rağmen Özel'in desteğiyle yeniden aday olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor.

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Her ne kadar kurultay sürecinde açıktan destek vermese de Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilişkileri iyi. Ağbaba ile aynı zamanda Malatya'dan hemşeri.Selvitopu, iki ismi geçtiğimiz aylarda belediyede ağırlayıp, konferans verdirmişti. Bu açıdan yeniden adaylık şansının olduğu kaydediliyor.

TEKRAR ADAYLIK ŞANSI ÇOK DÜŞÜK OLANLAR:

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası kontenjanından başkan adayı yapıldı. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.

Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'i Parti Meclisi'ne sokmak istiyordu. Ancak hüsrana uğradı. Tekrar aday gösterilmesinin çok zor olduğu belirtiliyor.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR: Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamıştı.

Ancak beraber siyaset yaptığı isimlerden Milletvekilleri Ednan Arslan ve Deniz Yücel ise, Özgür Özel'in yanında yer aldı. Aralıksız 25 yıldır belediye başkanlığı yapan Batur'un partideki değişim havası nedeniyle yeniden aday yapılamayabileceği belirtiliyor.

Ancak, Batur'un bu konuşulanlara inat Yücel ve Arslan üzerinden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için nabız bile yokladığı kaydediliyor. Bu arada Batur, hızlı davranıp dün Özgür Özel'i İzmir'den ziyaret eden ilk belediye başkanı olarak atağa da geçti.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ: İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kurultayın en büyük kaybedeni. Özgür Özel'in Özkan'dan adeta nefret ettiği parti çevrelerinde biliniyor.

İşte bu nedenle Özkan'ın ekibinde yer alan Utku Gümrükçü'nün yeniden adaylık şansı düşük görülüyor. Ancak İl Kongresi sürecinde Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ekibiyle büyük çatışma yaşaması ise, Gümrükçü'nün Özel cephesi nezninde dikkate alınabilecek artı bir özellik olarak değerlendirilebilir.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI ERHAN KILIÇ VE ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI EKREM ORAN: Tuncay Özkan ekibi içinde yer almaları ve kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri nedeniyle adaylık şansları düşük olarak gösteriliyor.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI FATİH GÜRBÜZ: Tunç Soyer ekibinde yer alıyor. Yeniden adaylık için pek şans tanınmıyor.

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANI ADİL KIRGÖZ: Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekledi.

Yeniden adaylık şansının düşük olduğu konuşuluyor.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İDUĞ: Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Ancak kurultay delegesi olarak Özel'e açık destek veren Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'la büyük çatışma halinde. Diğer yandan Özel cephesinin sıcak bakmadığı Tunç Soyer, Milletvekili Tuncay Özkan gibi isimlerle de arası iyi değil. İduğ'un şansının düşük olduğu yorumları yapılıyor.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI MİTHAT TEKİN VE MENDERES BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ ERKAN ÖZKAN: Emanetçi olan iki belediye başkanının yeniden adaylığı çok zor gözüküyor.

CHP PM'YE İZMİR'DEN 4 İSİM

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi. İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel'in yanı sıra Eski İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de PM'ye girdi. İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise Bilim Sanat Kültür Platformu'ndan PM'ye girdi. Özel'in anahtar listesinden YDK'ya giren İzmirli isimler ise Ekincan Aksoy ve Özkan Tice oldu. Özel'in anahtar listesinde yer alan Sinan Adıyaman 355 oy, Erdal Aksünger 345 oy, Hacer Taş Gültepe 174 oy, Altınay Görmüş 214 oy aldı ve PM'ye giremedi. İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise Bilim Sanat Kültür Platformu'ndan PM'ye giren isimler arasında yer aldı. Özel'in anahtar listesinden YDK'ya giren isimler ise Ekincan Aksoy ve Özkan Tice oldu.