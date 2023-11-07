Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen programa katıldı. Bakan Tunç, hukuk fakültesindeki öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesine olanak sağlamanın devletin asli görevi olduğunu ve hukuk eğitiminin kalitesini artırmak için atılan adımlar kapsamında 2024 yılı itibariyle meslek giriş sınavlarının düzenleneceğini belirtti.

Bakan Tunç, şöyle konuştu: "Şu anda yürürlükte olan ceza kanunlarımız, ceza mahkemesi kanunlarımız, borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz, hukuk mahkemeleri kanunumuz tamamen yenilendi. Bu süreç içerisinde artık çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz. Yani Avrupa'nın temel kanunlarından çok daha yeni olanağa biz sahibiz. Sizler bu anlamda şanslısınız."