Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere Özgün Helikopter Programı çerçevesinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testten daha başarıyla geçti.

20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaşan GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti" ifadelerine yer verildi.