Kılıçdaroğlu’na çalıştılar Özgür Özel’e koştular!

CHP'de 13 yıldır kurmaylığını yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip partide genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, dün memleketi Manisa'ya yapacağı ziyaret öncesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Özel'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başta olmak üzere ilçe ve belediye başkanlarının tamamına yakınının Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği İzmir'de nasıl karşılanacağı merak konusuydu.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Ancak İzmirli kurultay delegelerini kahvaltıya çağırıp önlerine A4 kağıdı koyarak o zamanki genel başkan Kılıçdaroğlu için imza toplayan Soyer ve Aslanoğlu başta olmak üzere 'değişim karşıtlarının' hemen hemen hepsi, "Kral öldü yaşasın yeni kral" misali Özel'i karşılamak için havalimanına koştu. Karşılamada izdiham yaşanırken Karabağlar İlçe eski Başkanı Mehmet Türkbay fenalık bile geçirdi.

Özel'in etrafını saran Kılıçdaroğlu'nun eski destekçileri, kurultay sürecinde Özel'i destekleyen asıl isimleri ise, adeta Genel Başkan'ın yanına yaklaştırmadı. Soyer, Aslanoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çok sayıda isim, Özel'in gözüne girmek ve elini sıkabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kılıçdaroğlu için varını yoğunu ortaya koyan isimlerin, Özel'le fotoğraf çektirmek için yapmadık atraksiyon bırakmaması yadırgandı. Bu arada hemen hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ilçe başkanları da karşılamaya özel pankartlar hazırlatıp Özel'in dikkatini çekmeye çalıştı.

Bu arada İzmir'den Şenol Aslanoğlu ile çok sayıda ilçe ve belediye başkanı, hızlarını alamayıp Özel'in Manisa'daki programına da katıldılar. Oluşan manzara, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in siyaset için söylediği "Dün dündür, bugün bugündür" sözünü hatırlattı.

ÖZEL'DEN GÖNDERME

Bu tuhaf duruma Özgür Özel'den de üstü kapalı gönderme geldi. Manisa'da kalabalık bir partili topluluğuna hitap eden Özel, "Ben Türkiye'yi gezdim, İzmir ziyaretimde il başkanlığındaydık, kapının önü böyleydi ama yukarıda çok az sayıda arkadaşımız vardı. Bugün İzmir'in bütün seçilmişleri havaalanında beni karşıladılar" diye konuştu.

Aslanoğlu'nu kürsüye çıkarıp Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte ellerini havaya kaldırtan Özel, "Benim için geçen seçimde Kemal Beyi var gücüyle destekleyen İzmir il başkanıyla, kardeşim Ferdi (Zeyrek) arasında hiçbir fark yok" diye konuştu.

"ÇİĞLİ EKİBİ DEĞİŞİKTİ"

CHP'NİN yeni Genel Başkanı Özgür Özel, bir TV kanalına yaptığı açıklamada kurultayda yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, salona girdiğinde kendisini şoke eden bir manzara ile karşılaştığını belirtti. Özel açıklamasında şunları söyledi: "Ey özgürlük" şarkısıyla değil "Merhaba" şarkısıyla çıkacaktım ama benim şarkımı çalmadılar. Kurultay salonuna girerken "Beni bütün CHP'liler sever" diyip bizi desteklemeyen tribünler tarafından girdim ama ilk beş dakikada şoke oldum. Adana, Mersin ve İzmir Çiğli'den gelen ekip değişikti, tezahüratları bile bizimki gibi değildi. Zeydan abi (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) "Bunlar benimkiler değil, benimkiler yukarıda" dedi.

Slogan atmaya gelmişler. Taraftar bittikten sonra bizim partililerin el salladıklarını, desteklediklerini görünce 8. metrede durdum ve "Kongreyi aldık" dedim. Girişteki sloganlar kurultay konuşmam sırasında da atıldı. Sahaya inmeye başladılar ve git gide yaklaştılar. Kavga görüntüsü olmasın diye Zeydan Başkan ve Ankara İl Başkanı'na (Ümit Erkol) müdahale etmelerini söyledim. Konuşmam esnasında ayağa kalkanların olduğunu görmek güç verdi."

FOTOĞRAFLAR: METİN BURMALI