Mahmud Abbas’ın konvoyuna saldırı

'EBU Cendel'in Çocukları' isimli bir grup, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda vurulan kişinin Mahmud Abbas'ın koruması olduğu düşünülüyor.

'Ebu Cendel'in Çocukları' grubu önceki gün yaptıkları yazılı açıklama ile Mahmud Abbas'a Gazze konusunda adım atması ve İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saatlik bir ültimatom vermişti. Sosyal medyada yayınlanan yazılı açıklamada Abbas'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yaptığı açıklamaları reddeden net bir açıklama yapması istendi.